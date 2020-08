Chöre, die corona-bedingt auf der Suche nach einem Proberaum sind, können ab sofort den Volkspark nutzen. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Voraussetzung sind eine vorherige Rücksprache mit der Stadtverwaltung und eine Probe in einem vorgegebenen zeitlichen und räumlichen Rahmen. Die Stadt stellt dafür die asphaltierte Fläche vor der Konzertmuschel zur Verfügung. Interessenten können sich zwecks Terminfindung mit Sandra Wolf vom Projektbüro für städtische Veranstaltungen in Verbindung setzen. Kontakt: 0631/3653425 und sandra.wolf@kaiserslautern.de.