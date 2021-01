Für Kinder, die während des Lockdowns im Januar keine Kita-Betreuung in Anspruch genommen haben, werden die Elternbeiträge und Verpflegungskosten in Höhe eines Monatsbeitrags erlassen. Bleibt der Lockdown und die damit verbundene Empfehlung, Kinder zuhause zu betreuen, auch für den ganzen Februar bestehen, wird die Regelung fortgesetzt.

Nach der 15. Corona-Bekämpfungsverordnung (15. CoBeLVO) befinden sich die Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz weiterhin in einem „Regelbetrieb bei dringendem Bedarf“. Die Eltern entscheiden, ob sie, dem Appell der Landesregierung folgend ihre Kinder zu Hause betreuen oder ihre Kinder aus dringendem Bedarf, der nicht nachzuweisen ist, in die Kita schicken, erläutert die Stadtverwaltung.

Der Erlass des Elternbeitrages für beitragspflichtige Kinder (unter Zweijährige oder Schulkinder) gilt für die Kitas der Stadt Kaiserslautern. Die Regelung bezüglich der Verpflegungspauschale entscheidet jeder Träger in eigener Zuständigkeit. Die Eltern werden in einem Elternbrief informiert.