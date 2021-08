Hoteliers hatten in dieser Woche Kritik daran geäußert, dass zu wenig für den Tourismus getan wird. Prompt kündigte die Stadtverwaltung an, dass Kaiserslautern vom Land Rheinland-Pfalz erneut 40.000 Euro für die Wiederankurbelung des Tourismus erhält. Mit dem Programm fördere das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau gezielt Marketingmaßnahmen, die dem Tourismus nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie auf die Beine helfen sollen, teilte die Stadtverwaltung mit.

Das Konzept, das die Tourist Information im Dezember für das erste Förderprogramm eingereicht hatte, habe beim Wirtschaftsministerium großen Anklang gefunden, so dass die Wiederauflage der erfolgreichen Kampagne „Pfalz Du mal“ mit 40.000 Euro unterstützt werde, heißt es aus dem Rathaus. Bisher war ein Großteil der Gäste- und Übernachtungszahlen in der Stadt Kaiserslautern dem Geschäftsreisetourismus zuzurechnen, der unter den Auswirkungen der Pandemie voraussichtlich noch länger leiden werde. Deshalb ziele die im Frühjahr entwickelte Kampagne „Pfalz Du mal“ darauf ab, verstärkt für den Freizeittourismus zu werben. Dazu setze Kaiserslautern auf seine zentrale Lage und präsentiere sich somit als idealer Ausgangspunkt für Freizeitaktivitäten sowie als Mittelpunkt in der Pfalz. Die im März angestoßenen Maßnahmen zeigen nach Angaben der Stadtverwaltung bereits Erfolge: Es gebe Prospektanforderungen, Anfragen, Seitenzugriffe auf die eigens konzipierte Website www.pfalz-du-mal.de und eine steigende Abonnentenzahl des dazugehörigen Facebook- und Instagram-Accounts.

Mit den 40.000 Euro sollen wieder Anzeigen in ausgewählten Zeitungen im Ballungsraum Rhein-Ruhr geschaltet werden. Für den Herbsturlaub soll das Thema Natur mit Bildmotiven vom Pfälzerwald, dem Mountainbikepark, der Mehlinger Heide, der Burg Hohenecken und auch der Gartenschau und dem Japanischen Garten bespielt und um Urlaubsthemen aus dem Städtetourismus wie etwa Kultur, Veranstaltungen, Einkaufen, Kulinarik oder Besichtigungstouren ergänzt werden. Die Anzeigenkampagne „Pfalz Du mal …“ ist nach Angaben der Stadtverwaltung so angelegt, dass sie neugierig macht und dazu anregt, sich weitere Informationen zu beschaffen. Die Internetseite „Pfalz Du Mal“ soll noch stärker bekannt gemacht werden Hier finde der potenzielle Gast direkt weiterführende Links und Infos für seine Urlaubsplanung, ohne den Umweg über die Startseite der städtischen Homepage.

Neue Broschüre geplant

Geplant ist eine neue Broschüre in deutscher und englischer Sprache, die die unmittelbare Nähe Kaiserslauterns zum Pfälzerwald und das vielfältige Angebot an Freizeitaktivitäten in der Natur darstellt, wie ausgesuchte Wander- und Radtouren, den Mountainbikepark Pfälzerwald, die Mehlinger Heide, die umliegenden Golfplätze. „Dieses Printprodukt ist ein wichtiges Instrument, um Gäste über das vielfältige Angebot zu informieren und Lust auf einen Urlaub in Kaiserslautern zu machen“, erklärte ein Stadtsprecher. Die Broschüre werde in der Tourist Information, bei Präsentationen und Messen eingesetzt.

„Ziel all dieser Maßnahmen ist es, Übernachtungsbuchungen in der Stadt Kaiserslautern zu generieren und die Auslastung der Beherbergungsbetriebe nach den schweren Pandemiemonaten wieder zu erhöhen“, so Oberbürgermeister Klaus Weichel. „Unsere Hotels sind sehr gut vorbereitet und freuen sich darauf, wieder Gäste empfangen zu dürfen. Außerdem ziele die Kampagne darauf ab, das touristische Angebot unter der starken Dachmarke Pfalz herauszustellen.