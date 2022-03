Die Stadt richtet derzeit in der ehemaligen Zoar-Immobilie in der Mennonitenstraße eine Unterkunft für Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten in der Ukraine ein. Dabei haben sich nun folgende konkrete Bedarfe für Sachspenden ergeben, teilt der Stadt-Sprecher mit: kleine Kleiderschränke, kleine Esstische (höchstens 120 Zentimeter) mit Stühlen, Kinderbetten, Töpfe, Pfannen, Geschirr sowie Besteck. Wer solche Gegenstände gerne spenden würde, wird herzlichst gebeten, sich unter Telefon 0631 / 365-1045 (montags, dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr) oder per E-Mail unter notversorgung@kaiserslautern.de mit der Stadtverwaltung in Verbindung zu setzen.