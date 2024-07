Die Stadt Kaiserslautern bietet weitere Bauplätze an. Laut Verwaltung geht das Neubaugebiet „Zwerchäcker“ in Siegelbach in den vierten Bauabschnitt, sieben weitere Bauplätze stehen dort nun zur Verfügung. Die Größe der Flächen schwankt zwischen 433 und 571 Quadratmeter. Angeboten werden die Grundstücke laut Stadt mit Bauverpflichtung zur Bestellung eines Erbbaurechtes. Die Vergabe erfolge unter Berücksichtigung sozialer Kriterien. Darüber hinaus bietet die Stadt derzeit zwei Bauplätze in Erfenbach in der Straße Maienweg an. Die beiden Bauplätze befinden sich in Hanglage, sind 390 beziehungsweise 416 Quadratmeter groß. Sie eignen sich laut Verwaltung zur Bebauung mit jeweils einer Doppelhaushälfte, können aber auch gemeinsam erworben und mit einem Einzelhaus bebaut werden. Das Mindestgebot liegt bei 250 Euro pro Quadratmeter, so die Stadt. Daneben sind noch zwei Bauplätze auf dem Gelände der Stadtgärtnerei (Neubaugebiet „Ehemalige Stadtgärtnerei – Donnersbergstraße“) im Erbbaurecht zu vergeben. Sie haben laut Stadt eine Größe von 342 beziehungsweise 348 Quadratmeter. Das Areal wird von der Stiftung Bürgerhospital Kaiserslautern vermarktet. Wie die Verwaltung mitteilt, werden alle Bauplätze mit einer dreijährigen Bau- und einer fünfjährigen Eigennutzungsverpflichtung vergeben. Infos sowie Bewerbungsunterlagen sind auf der städtischen Homepage unter kaiserslautern.de/immobilien zu finden.