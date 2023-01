Die Stadt Ramstein-Miesenbach bietet im Rahmen ihres Sanierungsmanagements im Februar für interessierte Hausbesitzer Thermografieaufnahmen an. Durch Wärmebildaufnahmen von Gebäuden ließen sich Wärmelecks an der Hülle sichtbar machen. Auch Leckagen oder undichte Türen und Fenstern seien erkennbar, so Sanierungsmanagerin Bianca Gaß. Ein parallel zu den Aufnahmen separat erstellter Beratungsbericht gebe Auskunft darüber, wo Wärmeverluste entstehen und wo Einsparpotenziale liegen. Bürger der Stadt und der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach können sich für die Thermografie-Aktion 2023 anmelden und gegen eine Gebühr den Beratungsbericht verbindlich beim Institut für angewandtes Stoffstrommanagement beantragen. Weitere Infos gibt es bei der Verbandsgemeindeverwaltung unter Telefon 06371 592448 oder per E-Mail an bianca.gass@ramstein.de.