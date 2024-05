Wenn das Kind von der Kita in die Grundschule kommt, stehen Eltern vor dem Problem, wie sie die Betreuung am Nachmittag gewährleisten. Das bundesweite Ganztagsförderungsgesetz soll Abhilfe schaffen. Um Förderung zu bekommen, will die Stadt Kaiserslautern beim Land einen Maßnahmenkatalog vorlegen.

Stufenweise soll der bundesweite Ganztagsanspruch ab dem Schuljahr 2026/27 eingeführt werden. Das Gesetz dazu trat schon im Oktober 2021 in Kraft. Damit die Kommunen diese Nachmittagsbetreuung