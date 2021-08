Die Stadt Kaiserslautern macht bei einem wissenschaftlich betreuten Projekt mit, bei dem ein Mechanismus entwickelt werden soll, durch den individuelle Aspekte bei der Verteilung von Schutzsuchenden berücksichtigt werden können.

Im Mai startete das Projekt „Match’in“ an der Uni Hildesheim in Kooperation mit der Uni Erlangen-Nürnberg. Mit im Boot sind auch drei Bundesländer. Mithilfe eines Algorithmus’ sollen die Voraussetzungen und Bedürfnisse von Geflüchteten sowie die vorhandenen Strukturen und Ressourcen der jeweiligen Kommunen in eine stärkere Übereinstimmung gebracht - eben ein „Matching“, eine Übereinstimmung, erreicht werden. Kaiserslautern hat sich an der Ausschreibung beteiligt – und nun eine Zusage erhalten.

Am Projekt nehmen das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration in Rheinland-Pfalz, das hessische Ministerium für Soziales und Integration, das niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport sowie das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen teil. Gefördert wird es durch die Stiftung Mercator.

OB: „Projekt passt sehr gut zu Kaiserslautern“

„Das Projekt passt sehr gut ins herzlich digitale Kaiserslautern. Mit Alexander Pongracz als ehemaligem Leiter der Stabsstelle Asyl der nun als Integrationsbeauftragter im Referat Stadtentwicklung aktiv ist, ist die Projektleitung für unsere Stadt passgenau“, so Oberbürgermeister Klaus Weichel. In Kaiserslautern sei schon früh der Ansatz verfolgt worden, mit EDV-Lösungen eine Arbeitserleichterung und verbesserte Übersicht bei der Zuweisung von Asylbewerbern zu erhalten. Das Zentralcontrolling habe dabei „kreative und innovative Lösungen“ gefunden. Mit den beiden Software-Programmen „AsylCube“ und „KLAR“ (Kaiserslautern Analyse Recherche) habe die Verwaltung früh in diese Richtung gearbeitet. Die Programmen haben laut Weichel bundesweit Beachtung gefunden und wurden auch mehrfach ausgezeichnet. Die Stabsstelle Digitalisierung liefere die notwendigen Daten für das neue Projekt, unter Berücksichtigung sämtlicher datenschutzrechtlicher Themen.

„Dieses spannende Projekt verbindet nun die digitale mit der Lebenswelt. Wir müssen herausfinden, ob und wie Daten aus den entsprechenden relevanten Lebensbereichen erhoben und analysiert werden können, um dann ein Matching-Verfahren einen Zuordnungs-Algorithmus entwickeln zu können. Zu diesen Bereichen zählen wir den Arbeits- und Ausbildungsmarkt, den Wohnungsmarkt, aber auch Bildungs- und Freizeitangebote“ informiert Projektleiter Alexander Pongracz. Die Vor- und Nachteile eines starren Verteilungssystems seien allen Akteuren der Verwaltung schnell bewusst gewesen: „Wir hätten uns schon eher eine wissenschaftliche und praxisorientierte Auseinandersetzung zu dem Thema gewünscht“, so Pongracz.

Die Stabsstelle Digitalisierung, die etwa mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern kooperiert, signalisiert Unterstützungsbereitschaft für das Projekt : „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so Rainer Kadel, stellvertretender Leiter der Stabsstelle Digitalisierung.