Sie sind nicht zu überhören und vor allem sind ihre Hinterlassenschaften nicht zu übersehen: Saatkrähen bauen im Frühjahr in der Innenstadt ihre Nester. Das sorgt für Unmut.

Sie gehört zur Familie der Rabenvögel, ist etwa ein Pfund schwer, rund 40 Zentimeter lang und die Spannweite kann bis nahe einen Meter betragen: Die Rede ist von der Saatkrähe. Seit 2021 hat die Stadtverwaltung die streng geschützten Vögel im Auge, die auch an mehreren Stellen in der Innenstadt Nester bauen und brüten. Jedes Jahr werden nicht nur die sogenannten Kolonien der Saatkrähen im Stadtgebiet registriert, sondern auch die Nester der Brutpaare gezählt. Im vergangenen Jahr wurden 115 Nester in der Stadt, an vier Orten, gesichtet. Zu den bereits länger existierenden Kolonien in der Königstraße/Pfaffstraße/Roonstraße, an der Marienkirche und nahe der Richard-Wagner-Straße kam eine weitere in der Königstraße/Fackelwoogstraße dazu. 2021, bei der ersten Zählung, wurden 85 Nester in der Stadt ausgemacht.

„Wir befassen uns mit dem Thema nicht erst seit gestern“, sagte Baudezernent Manuel Steinbrenner (Grüne). Sandra Bortz vom Umweltreferat stellte am Montag die aktuelle Situation im Umweltausschuss vor. Derzeit laufe die Zählung für das aktuelle Jahr an mittlerweile acht Stellen, an denen sich die Vögel niederlassen. Neu hinzugekommen sind die Stadtplatane, der Stiftsplatz, der Musikerplatz und das Unionskino.

Insbesondere der letztgenannte Platz sorgt für Unmut. Die RHEINPFALZ erhielt einige Zuschriften in dieser Sache, im Umweltausschuss griff Tobias Wiesemann (Grüne) das Thema auf, berichtete von „zugekoteten Bänken“ nahe dem Unionskino. „Was können wir da tun?“, fragte er.

Bettina Dech-Pschorn, die Leiterin des Umweltreferats, erklärte, dass die Stadtbildpflege in bestimmten Fällen – wenn sich das Nest noch im Bau befindet und wenn es nicht innerhalb einer registrierten Kolonie entsteht – aktiv werden könne und das Nest entfernt werden dürfe. Sandra Bortz hatte zuvor deutlich gemacht, dass im Umgang mit den Saatkrähen sehr strenge Regeln gelten. Die Tiere zu vertreiben, sei nur schwer möglich, zudem sei bei Eingriffen „nicht vorhersehbar, was dann passiert“. Sprich: Ziehen die Tiere um? Und wenn ja wohin? So habe in Kaiserslautern etwa ein ungenehmigter Eingriff in der Richard-Wagner-Straße, bei dem Nester einfach entfernt wurden, zu einem Umzug der Vögel geführt, einer weiteren Aufteilung der Population. „Das ist schwierig und es gibt kein Rezept“, sagte Bortz.

In Kaiserslautern lebten vergleichsweise wenige Saatkrähen, sagte Bortz. In Zweibrücken wurden beispielsweise knapp 1050 Nester gezählt, ähnlich groß ist die Saatkrähen-Population in Worms. Die größte Anzahl an Saatkrähen lebt in Schornsheim im Landkreis Alzey-Worms, wo mehr als 1200 Nester registriert wurden.

Um auf längere Sicht den Vögeln die Möglichkeiten zum Brüten zu erschweren, sei eine Strategie, auf Platanen, Pappeln und Ahornbäume im Stadtgebiet zu verzichten. Jens van Boekel (SPD) wollte wissen, welche Bäume dann sonst in der Stadt gepflanzt werden können. Bortz sagte, dass insbesondere Platanen bei Saatkrähen für den Nestbau sehr beliebt seien, aber es gebe Alternativen. Antje Funck (CDU) berichtete von Turmfalken in der Marienkirche und fragte, ob diese Greifvögel womöglich die Krähen vergrämen könnten. Sandra Bortz erwiderte, dass Turmfalken zu klein seien, Wanderfalken seien die natürlichen Feinde der Saatkrähe. Dass der Einsatz eines Falkners mit seinen Greifvögeln auch nicht zum Erfolg geführt hat, sei in Mainz zu beobachten. Dort waren Versuche mit Bussarden unternommen worden. „Von behördlicher Seite habe ich gerade die Info bekommen, dass das Projekt nicht fortgesetzt wird.“ Die Kosten beliefen sich auf rund 50.000 Euro.

Dass sich viele Menschen über die Saatkrähen beschweren, wertete Jürgen Reincke (Grüne) als „zunehmende Entfremdung von Mensch und Natur“. „Wenn der Vogel aufs Auto macht, muss der Vogel weg“, sagte Reincke.