Die Stadt arbeitet an einem Konzept, das in der Corona-Krise Abwechslung und Nutzen für die Familien in den Sommerferien bringen soll. Das hat Bürgermeisterin Beate Kimmel am Donnerstag mitgeteilt.

Kimmel erklärte, das städtische Sommerferienprogramm werde es auch in diesem Jahr geben, wenn auch in reduzierter Form. „Wir sind gerade in den Planungen, dass an verschiedenen Standorten ein Betreuungsangebot, angelehnt an den bekannten City-Club, offeriert werden kann“, so die Bürgermeisterin. Ergänzt werden könnte das Betreuungsangebot von einer Sommer-Akademie für Schülerinnen und Schüler. Das Bildungsbüro und das Referat Schulen prüften die Idee aus dem politischen Raum derzeit.

Zur Freizeitgestaltung der Kaiserslauterer im Sommer schwebt der Bürgermeisterin eine Stadtrallye vor. „Wir würden gerne eine Stadtrallye anbieten, die attraktive Elemente einer Schatzsuche oder des Geocachings abbilden soll“, erklärte sie. Dabei sollen den Kindern und Familien zahlreiche Programmpunkte angeboten werden, die zu einem beliebigen Zeitpunkt wahrgenommen werden können.

Kimmel lädt alle Vereine und Interessierten ein, sich am Programm zu beteiligen. Wer Interesse hat, mit einem Angebot bei der Stadtrallye dabei zu sein, kann sich an das Veranstaltungsbüro der Stadt Kaiserslautern wenden, das unter Telefon 0631/365-3422 und E-Mail: maria.fechter@kaiserslautern.de zu erreichen ist.