Hunde sind auf dem Friedhof nicht erlaubt. Dennoch besuchten besonders in letzter Zeit vermehrt Menschen mit Hunden den Friedhof, klagt eine Leserin. Die Stadt appelliert an die Bürger, sich an die Regel zu halten.

Die Anzahl der Menschen, die mit ihrem Hund auf dem Friedhof unterwegs seien und sich auch nach Hinweis auf das Verbot uneinsichtig zeigten, sei gestiegen, berichtet die Anruferin am Lesertelefon. Sie findet es pietätlos, wenn die Hunde an den Gräbern scharren, außerdem würden auch Hinterlassenschaften zurückbleiben. Gibt es Möglichkeiten, dem Handeln jener Personen Einhalt zu gebieten?

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass an den Eingängen Hundeverbostschilder gut lesbar aufgestellt sein. Eine Ausnahme gelte nur für Behindertenbegleithunde. „Bei Nichtbefolgung werden Hundebesitzer soweit möglich von unserem Friedhofspersonal auf das Verbot hingewiesen“, erläutert Stadt-Sprecherin Nadin Robarge. Die Stadtverwaltung appelliere deshalb dringend an die Hundebesitzer, sich allein aus Gründen der Pietät an diese Regelungen zu halten. „Friedhöfe sind Orte der Trauer, des Gedenkens und Verweilens, was es zu respektieren gilt.“