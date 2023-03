Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pacht, die der 1. FCK für das Fritz-Walter-Stadion in den nächsten beiden Spielzeiten an die Stadiongesellschaft zahlen wird, bleibt unverändert. Dies beschloss der Stadtrat in der Sitzung am Montagnachmittag mehrheitlich.

Damit folgte das Gremium der Vorlage der Stadtverwaltung, die auch für die beiden Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 eine Pacht von 625.000 Euro vorsieht, solange der FCK in der dritten Liga spielt.