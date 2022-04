Stefan Weiler wird neuer Geschäftsführer der Fritz-Walter-Stadion GmbH. Wie Oberbürgermeister Klaus Weichel auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigte, hat der Aufsichtsrat am Donnerstag einstimmig bei zwei Enthaltungen für Weiler und sein Team aus Ehrenamtlichen gestimmt.

Die bisherigen Geschäftsführer, Erwin Saile und Klaus Wenzel, werden auf eigenen Wunsch zum 30. Juni ausscheiden, so Weichel. Weiler, der gleichzeitig Geschäftsführer des Technologie- und Gründerzentrum (BIC) und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt und Landkreis Kaiserslautern (WFK) ist und bleibt, soll sich vor allem um die Vermarktung des Stadions kümmern. Anfang des Jahres hatte Weichel bestätigt, dass in diesem Jahr die Vorbereitungen starten sollen, um bisher ungenutzte Flächen im Fritz-Walter-Stadion zu vermarkten, beginnend im Osten, in Tribüne und Turm. Weiler, der sein Wunschkandidat gewesen sei, könne unter anderem von seiner Tätigkeit im BIC profitieren, weil er genau wisse, wann Unternehmen dem Gründerzentrum entwachsen und neue Flächen suchen, so der Oberbürgermeister. Der neue Geschäftsführer werde bereits seit rund einem Jahr auf die Aufgaben vorbereitet und in die Themen der Stadiongesellschaft eingebunden, so Weichel. Der Vertrag ist auf zwei Jahre befristet.