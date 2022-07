Bei der städtischen Fritz-Walter-Stadion-Gesellschaft wurde zum 1. Juli ein personeller Wechsel vollzogen. Die beiden Geschäftsführer Erwin Saile und Klaus Wenzel schieden zum 30. Juni aus ihren Ämtern aus, neuer alleiniger Geschäftsführer ist Stefan Weiler.

Oberbürgermeister Klaus Weichel, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft, bedankte sich bei den beiden für die stets pflichtbewusste und sorgfältige Erfüllung der „nicht immer dankbaren Aufgaben“. Die Hypothek des Finanzierungsmodells des Umbaus zur WM-Arena laste schwer auf der Gesellschaft. „Immer wieder waren Anpassungen nötig, stets abhängig von der Ligasituation des FCK. Dass dies gelungen ist, haben wir eurer Erfahrung und eurem Knowhow zu verdanken“, so Weichel. Erwin Saile war Geschäftsführer seit Gründung der Gesellschaft 2003 und hat damit den Ausbau des Stadions in den Jahren 2004 bis 2006 mitbetreut. Klaus Wenzel stieß als Co-Geschäftsführer 2008 dazu. In ihrer gemeinsamen Zeit erlebten beide den Wiederaufstieg des FCK in die Bundesliga (2010), dann jedoch Abstiege in Liga zwei (2012) und in Liga drei (2018). Durch den Aufstieg in die zweite Liga wurde den beiden ein versöhnlicher Abschied beschert.