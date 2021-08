Als eine gute Lösung und als ein Signal in die richtige Richtung hat Daniela Schmitt (FDP), Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, die Fusion von Kreissparkasse Kaiserslautern und Stadtsparkasse Kaiserslautern bezeichnet. Beide Geldinstitute fusionieren zum 1. Januar 2021.

Bei einem Besuch der Stadtsparkasse Kaiserslautern betonte sie am Dienstag im Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Dielmann, dass mit der Fusion beider Geldinstitute ein richtiges Signal der Zeit gesetzt worden sei. Zwei Häusern, die traditionell verwurzelt und regional nah beisammen agierten, böten sich mit der Fusion gute Synergieeffekte, verwies sie beispielsweise auf gemeinsame Vertriebskonzepte. Schmitt, selbst gelernte Bankkauffrau und vor ihrem Quereinstieg in die Politik Direktorin der Mainzer Volksbank, verantwortet im Wirtschaftsministerium die Sparkassenaufsicht in Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig wertete sie die Fusion als ein Zeichen für die Kommunalpolitik, sich zukunftsfähig aufzustellen.

„Corona hat die Digitalisierung beschleunigt“

Karl-Heinz Dielmann, dem Ende des Jahres der Ruhestand winkt, bescheinigte sie, die Sparkassenlandschaft über Jahrzehnte sehr engagiert und verantwortungsvoll mitgeprägt zu haben. Ihren Besuch in der Stadtsparkasse nahm Schmitt weiter zum Anlass, sich mit Dielmann über besondere Herausforderungen der Corona-Krise auszutauschen. Branchen hätten extrem gelitten, verwies sie auf den Veranstaltungs- und Kultursektor. Gleichzeitig habe Corona Betriebe neu erfunden und die Digitalisierung beschleunigt. Hilfspakete der Landesregierung und des Bundes hätten Betriebe mit Sofort- und Überbrückungshilfen unterstützt. Dennoch bereiteten ihr Unternehmen und Arbeitnehmer große Sorgen. „Die größte Sorge ist ein neuer Lockdown“, so Schmitt.

Während Dielmann als Gewinner in der Pandemie Baugewerbe, Handel und die Immobilienbranche herausstellte, verwies Schmitt auf den Tourismus, von dem Rheinland-Pfalz in den vergangenen Monaten profitiert habe. Die Staatssekretärin ermutigte, nicht alle Veranstaltungen in den kommenden Monaten abzusagen. Das käme einer Depression gleich. Sie sprach sich gegen Denkverbote und für neue Formate von Veranstaltungen aus. „Vorsicht ja, sich einsperren lassen, nein“, verwies sie auf die Eigenverantwortung und die richtige Anwendung der „AHA-Regeln“. Wichtig sei, dass die Rückverfolgung sichergestellt ist.