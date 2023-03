Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von einem Tag der Trauer und des Neubeginns, von einem Tag der Hoffnung und der Zuversicht hat Bischof Karl-Heinz Wiesemann gesprochen, als er am Samstag in einem Gottesdienst die Kirche St. Norbert profanierte. Als äußeres Zeichen, dass die Kirche entweiht ist, löschte er am Ende der Feier das ewige Licht neben dem leeren Tabernakel.

Nur wenigen Mitgliedern der Gemeinde war es beschieden, am Abschiedsgottesdienst teilzunehmen. Die Corona-Pandemie forderte ihren Tribut. Stattdessen gab es Aufzeichnungen für das Fernsehen und