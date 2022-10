In unserem Bericht „St. Andreas-Markt wird verlegt“ wurden Leihgebühren für die städtischen Buden veröffentlicht, die der Ausschuss inzwischen gesenkt hat. Nach Angaben von Stadtbürgermeister Ralf Hersina gibt es nun einen Festpreis pro Tag von 50 Euro, unabhängig davon, ob die Bude für einen oder mehrere Tage ausgeliehen wird. „Vereine zahlen die Hälfte, also 25 Euro pro Tag“, so Hersina.