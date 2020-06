Bereits seit Wochen finden alle, die sich online über die Baustellen in Kaiserslautern informieren wollen, nur den Hinweis, dass die Karte derzeit nicht aktualisiert wird. In der Baustellenübersicht des Geoportals der Stadt Kaiserlautern ist aktuell nur zu lesen, dass es aufgrund der Entwicklung zum Corona-Virus bis auf Weiteres keine Aktualisierung gibt.

Wie die Pressestelle der Stadtverwaltung auf Nachfrage der RHEINPFALZ erklärt, „sind es aktuell personelle Engpässe, die eine Aktualisierung unseres Baustellenportals erschweren. Uns ist jedoch überaus bewusst, wie wichtig die Informationen für die Verkehrsteilnehmer sind.“ Deswegen arbeite die Verwaltung an einer internen Neuorganisation zur Pflege und Aktualisierung des Baustellenportals. Die scheint nicht in wenigen Tagen abgeschlossen zu sein: „Wir bitten um Verständnis, dass dies noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird und arbeiten mit Hochdruck daran, diesen Service so schnell wie möglich wieder anzubieten.“