Welche Grundschule ein Kind besucht, hängt in der Regel vom Wohnort ab. Doch ob die bisherige Einteilung auch zukünftig so bleibt, steht derzeit auf dem Prüfstand. Denn manche Grundschulen sind voller als andere. Auch in Sachen Betreuungsangebot will die Stadtverwaltung etwas unternehmen: Die Qualität der Nachmittagsbetreuung soll ausgebaut werden.

In der Stadt Kaiserslautern gibt es 19 Grundschulen in städtischer Trägerschaft, dazu in Siegelbach die private Paul-Gerhardt-Grundschule. Das klingt nach einem großen Angebot – doch längst stimmen Bedarf und Angebot nicht mehr überein. Übergangslösungen wie Container sind an der Tagesordnung. Doch es soll sich ändern.

Wie geht es beim Bike-Inn weiter? Kommt die Panoramakamera? So manches touristische Projekt wird die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg auch 2023 beschäftigen. Bürgermeister Harald Westrich berichtet im Gespräch mit Sabrina Zeiter, was noch alles ansteht.

Tut sich hinter den Krisen eine Chance für den örtlichen Einzelhandel auf? Nachdem er jahrelang um die Gunst der Käufer buhlen musste, scheint es jetzt, als ob das diesjährige Weihnachtsgeschäft von Kauflaune geprägt war. Die RHEINPFALZ hat sich bei den Gewerbevereinen umgehört.

Das Martinshöher Neubaugebiet wird seit kurzem erschlossen. Auch die Quadratmeterpreise stehen endgültig fest. Und derzeit scheint in unmittelbarer Nähe sogar ein „Schwimmbad“ zu entstehen.