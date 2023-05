Eigentlich sollte die Freibadsaison in Kaiserslautern am 20. Mai beginnen. Doch dieser Termin ist für keines der beiden Bäder zu halten. Das Warmfreibad soll voraussichtlich eine Woche später öffnen, wann die ersten Schwimmer in der Waschmühle ihre Bahnen ziehen, ist dagegen offen. Daneben hat auch der Personalmangel Folgen für Besucher.

Mehr lesen Sie hier.