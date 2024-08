Wer sich für eine Ausbildung bei der Stadt Kaiserslautern interessiert, hat am Montag, 2. September, die Möglichkeit, sich aus erster Hand über das Angebot zu informieren: Von 9 bis 16 Uhr laden die Azubis der Verwaltung zu einem Berufsinformationstag ins Rathausfoyer ein.

Aktuell sind laut Pressemitteilung 52 Auszubildende vom ersten bis zum dritten Lehr-/Studienjahr bei der Stadt beschäftigt; 22 von ihnen wurden in diesem Jahr eingestellt. Am Montag sind das Team Ausbildung, die Azubis sowie die Anwärterinnen und Anwärter vor Ort, um zu informieren, Fragen zu beantworten und durch den Tag zu begleiten. An einzelnen Ständen werden alle Berufsfelder vorgestellt, in denen die Stadt ausbildet. Bei Interesse besteht die Möglichkeit, ein individuelles und unverbindliches Gespräch zu führen.

Die Organisatoren werben mit einem „sicheren Arbeitsplatz, tollen Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten und einem extrem breiten Tätigkeitsfeld“ bei der Stadt. Wer möchte, könne seine Bewerbungsunterlagen auch direkt mitbringen und abgeben. Darüber hinaus ist eine Bewerbung online unter kaiserslautern.de/karriere möglich. Die Bewerbungsfrist für Azubis endet am 15. September.