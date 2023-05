Die Geschichte jüdischer Familien und die Erinnerungen daran sind nach wie vor an vielen Stellen in der Stadt sichtbar. Am Mittwoch machte eine Stadtführung diese Spuren für die Teilnehmer an der Tour erlebbar – dabei ging’s um jüdische Rituale, aber vor allem darum, was Juden in den vergangenen Jahrhunderten alles über sich haben ergehen lassen müssen.

Unter Leitung von Gästeführerin Andrea Stephany, die neben Elisabeth „Lilla“ Tausch die Touren durchführt, war der Rathausvorplatz die erste Station. Mag dieser in seinen überwiegenden Grautönen auf den ersten Blick unscheinbar wirken, so befinden sich unter dessen Betonplatten zahlreiche Überbleibsel jüdischer Vergangenheit. Unter den Platten verborgen liegen zahlreiche Skelette und Gräber. Gemäß der jüdischen Tradition sind diese allesamt nach Osten in Richtung Jerusalem ausgerichtet, wie Stephany erklärt. Bis heute prägen zahlreiche Gräber des jüdischen Friedhofes zudem das Erscheinungsbild des Hauptfriedhofes im Osten der Stadt.

Allzu oft waren es für Jüdinnen und Juden in den vergangenen Jahrhunderten düstere Zeiten, mit denen sie sich konfrontiert sahen. „Es war gebräuchlich, die Juden zu verleumden, auch hier in Kaiserslautern“, schildert Stephany. Die Ausgrenzung führte sogar so weit, dass diese der Stadt verwiesen wurden. Erst zur Zeit der Herrschaft Napoleons wurde den vertriebenen Juden gestattet zurückzukehren. Ein Ende nahm die Diskriminierung damit jedoch nicht: „Die Straßen, in denen Juden wohnten, wurden gettoisiert.“ Eine dieser Straßen: die heutige Steinstraße. Wo heute unzählige Bars, Gaststätten und Kneipen zum Verweilen einladen, war diese Gasse in früheren Zeiten das Zuhause vieler Juden. Die sogenannten Stolpersteine erinnern dort unter anderem an Richard Schwarzschild. Dem Schauspieler wurde einst ein Berufsverbot auferlegt. Zunächst in Dachau in Schutzhaft genommen, wurde Schwarzschild, der 1943 in Auschwitz ermordet wurde, 1940 ins französische Internierungslager Gurs deportiert. Über 6500 Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saargebiet wurden dorthin verschleppt.

Stephany: „Es ist wichtig, die Erinnerung zu wahren“

In der Gaustraße erinnert ein Stolperstein an Julius Wertheimer. Der als Armenarzt bekannte Mediziner kümmerte sich um Patienten, die sich keine medizinische Versorgung leisten konnten. Wertheimer wurde am Tag der Pogromnacht, 10. November 1938, von den Nazis verhaftet, gedemütigt und misshandelt. Wurde sein Ableben lange Zeit als Selbstmord klassifiziert, so konnte diese Annahme durch wissenschaftliche Untersuchungen widerlegt werden, berichtet Gästeführerin Andrea Stephany. Wertheimer fiel einem Mord der NSDAP zum Opfer. Seine Tochter Berta blieb von den Gräueltaten der NS-Diktatur ebenfalls nicht verschont: Zunächst zwangssterilisiert, wurde Berta Wertheimer nach mehreren Aufenthalten in sogenannten Heil- und Pflegeanstalten ermordet.

Der nächste Haltepunkt der Tour führte in die Nähe des Altenhofs. Für die Öffentlichkeit verborgen, ist dort die sogenannte Mikwe zu entdecken, ein jüdisches Ritualbad. Diese wurde 1995 im Zuge von Bauarbeiten offengelegt und anschließend restauriert. Die Mikwe war ein zentraler Anlaufpunkt der jüdischen Gemeinde in Kaiserslautern. Die mit Grundwasser gefüllte Vertiefung im Boden wurde für ein jüdisches Reinigungsritual genutzt. Dafür darf jedoch ausschließlich natürliches Wasser verwendet werden, wie zum Beispiel Grundwasser oder Regenwasser. Jeden Freitagmittag nutzten Juden die Möglichkeit, in dem Bad unterzutauchen und sich so reinzuwaschen.

Zwei weitere Touren

Nach dem Abschluss am Platz der früheren Synagoge an der Fischerstraße, zeigt sich Stephany vom Sinn der Führungen überzeugt: „Die Zeitzeugen sterben nach und nach aus. Daher ist es wichtig, die Erinnerung an deren Erlebnisse zu wahren.“

Der Gästeführerin ist dabei besonders wichtig, auf die Teilnehmer nicht belehrend zu wirken. „Ich möchte das Interesse wecken und Wissen vermitteln“, sagt Stephany. Wer die Tour am vergangenen Mittwoch verpasst hat, für den ergeben sich zwei weitere Möglichkeiten: am 12. Juli und 13. September, jeweils um 15 Uhr. Anmeldungen sind bei der Tourist Information unter der Telefonnummer 0631 365-4019 oder per E-Mail an touristinformation@kaiserslautern.de bereits jetzt möglich.