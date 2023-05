Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist ruhig geworden um die Städtepartnerschaften Kaiserslauterns. Einen Beitrag zur Wiederbelebung hat Norbert Herhammer angestoßen. Der Lehrer am Hohenstaufen-Gymnasium plant im Rahmen des Erasmus-Programms für das nächste Jahr neben einer Schülerbegegnung in Pleven auch einen bulgarischen Abend in Kaiserslautern. Zwei Lehrerinnen des dortigen Fremdsprachen-Gymnasiums haben sich vorab in der Stadt umgeschaut.

Norbert Herhammer ist ein überzeugter Europäer. Der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende der Europa-Union Deutschlands, dem größten pro-europäischen Bürgerverein