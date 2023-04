Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Blick zur Zapfsäule lässt Autofahrer derzeit erschaudern. Die hohen Spritpreise lassen sich jedoch mit einer optimierten Fahrweise etwas senken. Gut fürs Klima ist das außerdem. Fahrlehrer Ralf Ullrich gibt Tipps zum spritsparenden Fahren.

Tipp 1: Richtig schalten

„Wie man kraftstoffsparend fährt, ist auch Bestandteil der fahrpraktischen Ausbildung“, merkt Ullrich an. Also tue man gut daran, sich an die Fahrschulzeit