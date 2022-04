Knapp 300 Liter Diesel haben Diebe am Wochenende in der Rudolf-Diesel-Straße aus einem Lkw abgezapft. Die Täter öffneten den Tankverschluss und pumpten den Kraftstoff aus dem Tank. Die Polizei geht davon aus, dass der Gesamtschaden mindestens 600 Euro beträgt. Die Inspektion Landstuhl hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um Hinweise und fragt: Wem sind zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen im Industriezentrum Westrich (IZW) verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06371 805-0 oder per E-Mail an pilandstuhl@polizei.rlp.de zu melden.