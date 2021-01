Nachdem es in den vergangenen Wochen in städtischen Kindertagesstätten immer wieder zu personellen Engpässen gekommen ist und die Stadtverwaltung Probleme bei der Nachbesetzung von Stellen eingeräumt hat, sollen es jetzt sogenannte Springer richten. Das ist zumindest der Wunsch der SPD-Fraktion im Stadtrat. Auch die Grünen hatten geäußert, Eltern wünschten sich solche flexiblen Lösungen. Die SPD-Fraktion hat in einem Antrag für die nächste Sitzung des Jugendhilfe-Ausschusses deshalb die Verwaltung beauftragt, die baldige Einrichtung von „Springer- Stellen“ in Kitas zu prüfen, um bei Vakanzen und Krankenständen den Betrieb trotzdem aufrechterhalten zu können. Bei diesen Stellen sollen nach dem Willen der SPD zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher zum Einsatz kommen, die bei Bedarf kurzfristig eingesetzt werden können. Im Idealfall soll ein System entwickelt werden, also eine Art Pool, der sowohl von den städtischen Kitas als auch von den kirchlichen und freien Kitas genutzt werden kann.