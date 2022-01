Neben der Impfung gegen Gürtelrose, auch Herpes zoster genannt, hatten viele Anruferinnen und Anrufer Fragen zu Folgen der Erkrankung: Schmerzen, lange nachdem der Hautausschlag zurückgegangen ist. Was Chefarzt Gerhard Held bei der nicht einfachen Behandlung rät.

Sie sind unsicher, ob sie als Kind Windpocken hatten, berichteten Anruferinnen. Sollten sie sich trotzdem gegen Gürtelrose impfen lassen?

Die Windpocken sind hoch ansteckend, sagt Gerhard Held, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern. Rund 98 Prozent der Erwachsenen im fortgeschrittenen Alter hatten die Windpocken, auch wenn sich keine Symptome zeigten. Es sei wahrscheinlich, dass sie das Virus im Körper haben. Also bestehe die Gefahr, an Gürtelrose zu erkranken. Eine Impfung sei daher sinnvoll, so der Mediziner.

Eine Anruferin schilderte, dass sie erst mit 65 Jahren die Windpocken hatte. Kann sie jetzt noch eine Gürtelrose bekommen?

Auch im Erwachsenenalter kann man an Windpocken erkranken. Das ändere nichts daran, dass künftig eine Gürtelrose auftreten kann. Eine Impfung sei also sinnvoll. Auch eine Gürtelrose könne im Übrigen in seltenen Fällen am ganzen Körper auftreten, so Held. Das könne durchaus gefährlich sein.

Mehrere Anruferinnen und Anrufer hatten bereits eine Gürtelrose. Sollten sie sich trotzdem impfen lassen?

Ja, rät der Experte. Die Gürtelrose könne immer wieder auftauchen, auch an anderen Körperstellen. Die Impfung sei sehr wirksam und gut verträglich. Meist trete nur ein Schmerz an der Einstichstelle auf, so Held. Nach einer Impfung bekommen im Schnitt nur drei Prozent der Erwachsenen eine Gürtelrose, ohne Impfung sind es 33 Prozent. Die Ständige Impfkommission empfiehlt gesunden Personen ab dem 60. Lebensjahr eine Impfung mit einem Totimpfstoff. Notwendig sind zwei Dosen im Abstand von zwei bis sechs Monaten. Zwar sei eine Gürtelrose meist ungefährlich, es können aber Neuralgien entstehen, ein bleibender Schmerz an der betroffenen Stelle. Das könne die Lebensqualität deutlich einschränken, weshalb er zu einer Impfung rate, sagt Held. Neuralgien von einer vorhergegangenen Gürtelrose lindere eine Impfung nicht.

Zahlreiche Anruferinnen und Anrufer meldeten sich, weil sie vor Monaten, teils sogar vor Jahren an Gürtelrose erkrankt waren. Bis heute haben sie noch mit Schmerzen zu kämpfen. Ein Anrufer schilderte, dass bei seiner Frau Schmerzen am Kopf auftreten, wenn sie sich zum Schlafen auf das Kissen legt. Was kann man in solchen Fällen tun?

Beim Auftreten einer Gürtelrose sei es wichtig, sofort mit einer ausreichend starken Schmerztherapie zu beginnen, rät der Mediziner. Das helfe nicht nur gegen die Schmerzen im akuten Stadium, sondern verhindere, dass sich sogenannte Neuralgien bilden, dauerhafte Schmerzen an der von der Gürtelrose betroffenen Stelle. Etwa jeder fünfte Patient mit Gürtelrose entwickle eine Neuralgie. Insbesondere ein plötzlich auftretender, stechender Schmerz lasse sich schwer behandeln. Durch geschädigte Nerven könnten in manchen Fällen einfache Berührungen Schmerzen auslösen, etwa – wie vom Anrufer geschildert – wenn man die betroffene Stelle am Kopf zum Schlafen auf das Kissen lege. „Wenn man nicht schlafen kann, ist man den ganzen Tag gerädert“, weiß Held um die oft gravierenden Folgen für Betroffene. Bei Neuralgien könne man versuchen, mit einer Kombination aus verschiedenen Schmerzmitteln entgegenzuwirken, teils auch in höherer Dosierung. Solche Neuralgien zu behandeln, könne frustrierend sein, sagt Held. Man müsse oft verschiedene Therapien ausprobieren. Nicht immer hat man Erfolg. Das Gehirn lerne mit der Zeit den Schmerz. Der Mediziner rät, die Medikation stets mit dem behandelnden Arzt zu besprechen.

Sie habe im Urlaub eine schlimme Entzündung an der Zunge bekommen. Sie hatte Schüttelfrost, Schmerzen und musste das Bett hüten, berichtet eine Anruferin. Auf ihrer Zunge haben sich Bläschen gebildet. Sie gehe davon aus, dass es eine Gürtelrose war. Ist das möglich?

„Das ist unwahrscheinlich“, sagt der Mediziner. Ausschließen könne er es aber nicht. Möglicherweise seien es aber auch Aphten gewesen, die Schmerzen auslösen könnten. Sollte eine solche Entzündung noch einmal auftauchen, könne man die Bläschen abtupfen und mittels eines PCR-Tests – damit lasse sich nicht nur das Coronavirus nachweisen – herausfinden, ob es sich tatsächlich um eine Gürtelrose handelt.

Sie habe im Oktober eine Gürtelrose unterhalb der Brust und am Rücken gehabt. Die Bläschen waren abgeheilt. Drei Tage nach ihrer Corona-Boosterimpfung habe sich an der Stelle ein Ekzem gebildet, das nicht weggeht, erzählt eine Anruferin. Die Stelle wurde mit Kortisonsalbe behandelt. Das habe zunächst geholfen, dann sei es aber wieder aufgeflammt. Was kann man tun?

Solch einen Fall habe er bisher noch nicht gesehen, sagt der Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie. Die Impfung könne grundsätzlich eine Entzündungsreaktion hervorrufen. Sollten an der Stelle erneut Bläschen auftreten, könne man die Flüssigkeit darauf untersuchen, ob es sich bei der Entzündung immer noch um eine Gürtelrose handelt. Kortisonsalbe sollte man aufgrund von Nebenwirkungen nicht zu lange einsetzen, womöglich könnte Kortison in Tablettenform helfen, so Held. Zuvor müsste man die Stelle aber noch eingehend untersuchen.