Armut in einem reichen Land: Am Dienstag veranstaltete das Sozialforum KL im Café des „Vielfalter e.V.“ einen Informations- und Diskussionsabend zum Thema Soziale Armut und Ausgrenzung in Deutschland. Hans Sander von der Gewerkschaft Verdi übte dabei herbe Kritik am System Hartz IV – gerade in Zeiten von Corona – und lieferte einige erschreckende Fallbeispiele.

„Es gibt kein Recht auf Faulheit in unserer Gesellschaft.“ Mit dieser Aussage hatte sich „Basta!“-Kanzler Gerhard Schröder im Jahr 2001 in der Debatte um die