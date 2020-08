Sprayer haben am Dienstagabend im Neuweg in Otterberg eine Garage mit Farbe besprüht, wie die Polizei erst jetzt mitteilt. Der Hund eines Anwohners schlug zwischen 21 und 22 Uhr an, wodurch die Täter möglicherweise vertrieben wurden. Es entstand Sachschaden im zweistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/3692150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.