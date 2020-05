Die städtischen Sporthallen und Schulschwimmbäder bleiben bis auf Weiteres geschlossen, auch für den Vereinssport. Das hat am Donnerstagmorgen der Krisenstab der Verwaltung beschlossen. Da die Hallen zu den Sommerferien ohnehin wieder schließen würden, rechne sich laut Stadtverwaltung für die verbleibende Zeit der hohe Organisationsaufwand nicht. Insbesondere fehlt es für eine Öffnung auch an Reinigungspersonal, das durch die vielen Extraeinsätze in den Schulen und künftig auch in den Kitas und Freibädern bereits maximal ausgelastet ist.