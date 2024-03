Die SPD möchte das ehrenamtliche Engagement innerhalb der Amateur- und Breitensportvereine in Kaiserslautern fördern und würdigen. Für besondere Leistungen soll es künftig einen Sportpreis geben.

Die SPD-Stadtratsfraktion hatte beantragt, die Stadt möge die Einführung eines solchen Preises prüfen und umsetzen. „Der Preis soll jährlich oder alle zwei Jahre vergeben werden“, erklärte Jörg Harz am Montag im Rat. Herausragende Projekte in Bereichen wie Nachhaltigkeit, Fair Play, Partnerschaften, internationalem Austausch oder ähnlichem könnten dann ebenso ausgezeichnet werden, wie Helfer, Vorsitzende, Aktive oder andere Ehrenamtler, die sich in einem Verein verdient gemacht haben.

Die SPD hatte vorgeschlagen, dass eine Jury aus Vertretern des Sportausschusses, der Verwaltung und weiteren relevanten Akteuren die Preisträger aus den Bewerbungen auswählen. „Die Finanzierung könnte durch die Bau AG Stiftung, städtische Beteiligte oder Sponsoring lokaler Unternehmen erfolgen“, erklärte Harz.

Von vielen Seiten gab es Zustimmung für die Idee, dennoch warf Gabriele Wollenweber (Freie Wähler) ein: „Die Idee ist gut gemeint, aber wie will man – in welchem Verfahren auch immer – entscheiden, wer diesen Preis erhält und verdient hat. Es besteht die Gefahr, dass gerade die kleineren Vereine immer wieder hinten runterfallen.“ Petra Rödler (SPD) entgegnete: „Mit dem Kulturpreis läuft es super im Kulturausschuss, jeder hat ein Vorschlagsrecht. Ich sehe nicht, wieso die kleineren Vereine hinten runterfallen sollen, sie können sich ja auch selbst vorschlagen.“ Ursula Düll (CDU), die für ihre Fraktion den Preis grundsätzlich befürwortete, schlug vor, die Idee zunächst im Sportausschuss zu diskutieren und dort Kriterien zu erarbeiten. Diesem Vorschlag stimmte der Stadtrat mehrheitlich zu.