Ein Waldstück hat am Montagmittag am Sportpark „Rote Teufel“ gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Insgesamt wurden durch das Feuer 600 Quadratmeter des Waldsaums beschädigt. Das hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mitgeteilt. Der angrenzende Sportpark wurde durch das Feuer nicht beschädigt. Es wurde niemand verletzt. Ein 38-jähriger, in Kaiserslautern wohnhafter Tatverdächtiger konnte durch Hinweise von Zeugen festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kaiserslautern am Dienstag Haftbefehl gegen den Mann wegen Fluchtgefahr. Ihm wird das Inbrandsetzen eines Waldes vorgeworfen. Das Verbrechen werde mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft, in minder schweren Fällen mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, so die Staatsanwaltschaft.

Der 38-Jährige räumte die Brandstiftung ein. Als Motiv gab er persönliche Gründe an. Die näheren Umstände, auch zum Motiv, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.