Die Stadt Kaiserslautern wird aus dem ersten Teil des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten“ keine Fördermittel erhalten.

Das Referat Gebäudewirtschaft hatte einen Antrag gestellt, um das in die Jahre gekommene Freibad Waschmühle sanieren und vor allem energetisch modernisieren zu können. Das Projekt wurde insbesondere von den Grünen im Stadtrat unterstützt. Geplant waren neue sanitäre Anlagen, die Erneuerung der veralteten Umkleiden sowie eine Aufwertung des Eingangsbereichs. Außerdem stand im Raum, Photovoltaik-Module entlang des Beckens zu installieren. Diese hätten zugleich Schatten spenden und Strom erzeugen sollen, um den Betrieb des Bades möglichst energieautark zu gestalten. Das Förderprogramm, auch als Sportmilliarde benannt, war jedoch stark überzeichnet: Es gab laut Udo Holzmann, Leiter des Referats Gebäudewirtschaft bei der Stadtverwaltung, rund 22 Mal mehr Anträge als verfügbare Mittel. In der Pfalz wurden nur drei Projekte ausgewählt. Geld fließt nach Wörth für die Sanierung des Stadions, nach Eisenberg für die Sanierung des Waldschwimmbads und nach Pirmasens, wo der Bau eines Kunstrasenplatzes unterstützt wird.

Michael Kunte, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat, hofft nun, dass sich die Stadt um Fördermittel aus der zweiten Tranche des Programms bemüht. Der Bund habe ein neues Teil-Programm aufgelegt, das sich speziell auf Schwimmbäder konzentriere. Anträge könnten noch bis Juni eingereicht werden.

Kunte sagte, er habe die Ergebnisse der ersten Förderrunde betrachtet. Dabei habe sich gezeigt, dass die Fördermittel nicht pauschal verteilt wurden, sondern die Qualität der Projekte entscheidend gewesen sei. Für eine neue Bewerbung müsse daher deutlich werden, dass das Vorhaben gut vorbereitet ist. Außerdem solle auf die soziale und historische Bedeutung der Waschmühle sowie auf ihre besondere Rolle für die Stadt hingewiesen werden. „Vielleicht müssen wir auch die geplante energetische Sanierung noch klarer hervorheben“, so Kunte. Es sei definitiv richtig gewesen, dass sich Beigeordneter Manuel Steinbrenner (Grüne) für die Waschmühle eingesetzt habe.