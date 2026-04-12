Haben Sie schon abgestimmt? Heute ist der letzte Tag, an dem Sie Ihre Stimme für die RHEINPFALZ-Sportlerwahl abgeben können. Montag, 13. April, ist Einsendeschluss.

An diesem Tag haben Sie zum letzten Mal die Chance, Ihre Sportlerin, Ihren Sportler und Ihre Mannschaft des Jahres 2025 aufs Treppchen zu setzen. Wer hat Sie im vergangenen Jahr am meisten beeindruckt, berührt, begeistert, vielleicht dazu bewegt, selbst Sport zu machen oder Ergebnisse und Wettkämpfe zu verfolgen? Unter www.rheinpfalz.de/sportlerwahl-kaiserslautern finden Sie alle Kandidaten, Videos, mit denen sie alle vorgestellt werden und den Link zur Abstimmung. Jeder Teilnehmer darf nur einmal wählen. Dabei muss er seine Stimme jeweils einem Kandidaten jeder Kategorie geben. Die Sportler mit den meisten Stimmen stehen bei der feierlichen Ehrung am 21. April im Deutschordensaal der Sparkasse auf dem Treppchen und bekommen dafür Preisgelder, die Sparkasse und ZAK zur Verfügung stellen. Noch ein Geheimtipp: Wenn Sie abstimmen, haben Sie auch die Chance, etwas zu gewinnen: Die RHEINPFALZ verlost unter allen Teilnehmern ein iPad. Vielen Dank fürs Mitmachen, auch im Namen der Sportler, für die die Stimme noch mal eine besondere Auszeichnung ist, und viel Glück bei der Verlosung.