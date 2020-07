Die städtischen Sporthallen und Schulschwimmbäder sowie das Jugendhaus in der Augustastraße werden nach den Sommerferien wieder geöffnet. Das erklärte die Stadtverwaltung am Dienstag. Dies gelte ausdrücklich auch für den Vereinssport. Aufgrund von Neuerungen beim „Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ werden Kapazitäten beim städtischen Reinigungspersonal frei, so dass eine Reinigung der Einrichtungen wieder möglich sein wird. Bislang waren die Hallen mit Verweis auf fehlende Reinigungskräfte geschlossen geblieben, obwohl das Land Rheinland-Pfalz den Vereinssport bereits seit Ende Mai wieder unter bestimmten Hygiene-Auflagen erlaubt hatte. Auch ein CDU-Antrag, der ausnahmsweise eine Öffnung in den Ferien vorgesehen hatte, wurde vom Stadtrat Ende Juni mit knapper Mehrheit abgelehnt. „Für jede Einrichtung wurde ein Hygienekonzept entwickelt, die maximale Nutzerzahl ist von der Raum- beziehungsweise Beckengröße abhängig“, so die Stadtverwaltung über die Hallennutzung nach den Sommerferien. Eine Einschränkung gibt es aber: Die Öffnung der Schulturnhallen steht unter dem Vorbehalt, dass sie nicht von der jeweiligen Schule für die Aufrechterhaltung des normalen Schulbetriebs benötigt werden. Einige wurden in den vergangenen Monaten als Klassen- oder Lehrerzimmer genutzt.