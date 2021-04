Es war ein knappes Ergebnis, eines gegen die Sportvereine in Kaiserslautern. Der Stadtrat hat am Montag beschlossen, dass die städtischen Sporthallen bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Die CDU-Fraktion hatte beantragt, die Konzepte und Anträge der Vereine noch einmal zu prüfen und die Hallen ausnahmsweise auch in den Sommerferien zu öffnen.

Seit Ende Mai erlaubt das Land Rheinland-Pfalz nicht nur im Freien, sondern auch in Sporthallen wieder ein eingeschränktes Training, wenn auch unter strengen Auflagen. Insbesondere mit Blick auf die Hygiene. Die Stadt hatte bislang insbesondere mit Verweis auf zu wenig Kapazitäten bei den Reinigungskräften von einer Öffnung abgesehen (wir berichteten). Diese Position vertrat am Montag auch noch einmal Oberbürgermeister Klaus Weichel im Stadtrat.

Die CDU hatte indes beantragt die Verwaltung solle erneut alle Anträge und Hygienekonzepte der Vereine prüfen, die zur Mitwirkung bereit sind und diese kurz im Rat vorstellen sowie negative wie positive Entscheidungen begründen. Zudem hatten sie gefordert, die Sporthallen für diejenigen Vereine unverzüglich zu öffnen, die nachweislich bereit und in der Lage sind die Hygienebestimmungen zu erfüllen. „Die Vereine haben Konzepte entworfen, und werden nun im Regen stehen gelassen“, führte Manfred Schulz dazu aus.

Für dieses besondere Jahr und nachdem die Hallen bereits seit Monaten geschlossen seien, sollte zudem nach Bedarf auch die Nutzung in den Sommerferien möglich sein – so der Standpunkt der CDU. Weichel erklärte hierzu, die Sporthallen seien auch sonst in den Sommerferien nicht geöffnet, man solle nun keinen neuen Standard einführen. Die Reinigungskräfte seien ohnehin schon an ihre Grenzen herangeführt, da bislang verstärkt in Schulen und Kitas, nun auch in den Schwimmbädern, geputzt werden müsse. Weiteres Personal sei zurzeit nicht zu bekommen. Jörg Harz (SPD) argumentierte ebenfalls dafür, aufgrund des starken Material- und Personalaufwands die Sporthallen zunächst geschlossen zu halten.

Am Ende fiel die Entscheidung äußerst knapp aus: 21 Ratsmitglieder stimmten gegen den Antrag, 20 waren für die Öffnung.