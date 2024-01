Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Rabattschilder hängen in den Schaufenstern und an den Kleiderständern bei Sport Schlemmer. Es ist klar: Das Sportgeschäft in der Innenstadt schließt. Spätestens Ende Februar soll es so weit sein. Bis dahin wird viel verkauft.

Aktuell herrscht noch reger Betrieb im Sportgeschäft Schlemmer in der Kerststraße 17 bis 31. Viele Kunden waren schon in der Vorweihnachtszeit auf Schnäppchentour, fanden im