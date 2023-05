Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Immer mehr Menschen entdecken in der Corona-Pandemie das Angeln für sich. Das spürt auch der Verein Sportfischer Kaiserslautern. Angeln darf aber grundsätzlich nur, wer die notwendige Sachkunde erworben hat und einen Fischereischein besitzt. Wer kein Mitglied werden will, darf mit einer Tageskarte angeln.

Mit der Angel an den Weiher, den Fluss, den See, abschalten und die Natur genießen. Für viele ein herrlicher Gedanke, und in Zeiten von Corona auch jederzeit in der Umgebung möglich –