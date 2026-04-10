Was aus dem Fang einer schweren Forelle nicht alles werden kann. Bei Dieter Herzhauser hat sich aus dem einstigen Anglerglück jetzt sogar ein eigener Platz ergeben.

Angeln ist für viele ein Entspannungsfaktor. Das geht Dieter Herzhauser nicht anders. Allerdings stecken bei dem Vorsitzenden der Sportfischer Kaiserslautern – und das ist er bereits seit 40 Jahren – auch eine dicke Portion Engagement und ehrenamtliche Arbeit für den Fortbestand des Vereins und ganz viel Einsatz für die Natur dahinter.

„Wir haben neben den Gewässern auch das Umfeld im Blick“, spricht Herzhauser davon, dass er am Blechhammer, dem Pachtgewässer des Vereins, regelmäßig unterwegs ist und Müll sammelt. Eine große blaue Tüte komme da „traurigerweise“ eigentlich immer zusammen. Zu den Tätigkeiten des Vereins, der bei Enkenbach drei eigene Seen besitzt, gehöre neben solchen Säuberungsaktionen von Wald und Gewässer auch die Schaffung von Laich- und Ruhezonen, das Pflanzen von Schilf und Sträuchern sowie die Wiedereinbürgerung ausgestorbener Fischarten.

Vom Sportschützen zum Sportfischer

Angeln ist mehr als Fische fangen: Hinter dieser Botschaft steht Dieter Herzhauser seit 1974. Damals ist er in den Verein eingetreten, dabei war er zuvor gar kein Fischer, sondern Sportschütze. Zumindest bis zu jenem Tag, als ihn ein Freund mit an die Gewässer an der Eselsfürth nahm. „Für fünf Dollar konnte man bei den Amerikanern eine Rute leihen“, erinnert er sich noch genau. Er habe damals eine rund zwei Kilogramm schwere Forelle gefangen. Damit war es um ihn geschehen. Er trat nicht nur aus Überzeugung bei den Sportfischern ein. Herzhauser übernahm 1986 auch die volle Verantwortung, wurde Vorsitzender und ist es bis heute.

„Ich mach das doch nicht alleine, wir sind ein Team“, nimmt sich der Mann ein Stück zurück. Klar, aber ohne einen wie ihn, stünde der Verein, der stolz auf eine große Jugendgruppe schaut, heute sicher nicht da, wo er steht. Aktuell hat er 240 Mitglieder. „Mehr geht nicht“, sagt Herzhauser mit Bedauern und verweist auf die Gewässer als beschränkenden Faktor. Für sein enormes Engagement haben ihm die Sportfischer nun mit einer ganz besonderen Aktion bei der Generalversammlung gedankt.

„Fleißiges, omnipräsentes Allroundtalent“

Klaus Hoffmann, ein langjähriger Vereinskollege, bezeichnete ihn als „Kapitän“, der sein Schiff auch in stürmischen Zeiten sicher durch unruhige Gewässer führt, das Ruder stets fest in der Hand hält und sich dabei als omnipräsentes Allroundtalent zeige, das bei allen Aktivitäten mittendrin statt nur dabei sei. Hoffmann zeichnet vom langjährigen Vereinsvorsitzenden das Bild eines äußerst fleißigen, stets um Ausgleich bemühten und sehr empathischen Menschen mit sozialem Engagement.

Nein, eine solche Rede habe er keineswegs erwartet und erst recht nicht das, was dann noch kommen sollte, zeigt sich Herzhauser auch noch Tage nach der Mitgliederversammlung ergriffen. Der langjährige Vorsitzende wurde mit der Goldenen Ehrennadel mit Vollkranz ausgezeichnet – der höchsten Auszeichnung des Landesfischereiverbandes. Und darüber hinaus trägt die Sitzecke neben der Hütte der Sportfischer am Schafweiher in Enkenbach künftig den Namen „Dieter-Herzhauser-Platz“. „Das hat mich sprachlos gemacht“, sagt der Geehrte.

Auch als Rentner nicht zu bremsen

Natürlich denkt der 77-Jährige nun nicht schlagartig daran, sich „zur Ruhe zu setzen“. Aber – und das betont er mehrfach – er sei bereits auf der Suche nach einem Nachfolger. Leicht sei das nicht, denn die Jüngeren steckten in Familie und Job fest. Das war bei Herzhauser bis zu seinem Ruhestand 2018 zwar auch so, doch trotzdem hat der Verein von ihm jede freie Minute bekommen. Als Rentner ist der einstige Außendienstler für Tiernahrung nicht zu bremsen. Er ist fast täglich am Blechhammer und zwei- bis dreimal pro Woche an den Gewässern in Enkenbach. Noch drei Jahre, vielleicht auch sechs, will er so weiter machen. Er ist guter Dinge, bis dahin einen Nachfolger „herangezogen“ zu haben.