Ein positives Fazit zog Andreas Schäfer, Leiter der Leichtathletikabteilung des 1. FC Kaiserslautern, in der Nachschau zum Sportfest „Lautrer krumme Strecken“ am Samstag im Schulzentrum Süd.

Der 1. FCK hatte zum ersten Mal ein Meeting mit Laufstrecken veranstaltet, die im Meisterschaftsprogramm nicht angeboten werden und daher für individuelle Formtests geeignet sind. Rund 80 Meldungen seien dabei ein gutes Signal, die Veranstaltung im nächsten Jahr wieder durchzuführen, so Schäfer. Die angereisten Athletinnen und Athleten hätten ausnahmslos die gute Organisation gelobt. Das FCK-Team war sowohl in der Durchführung wie auch in einzelnen Disziplinen am Start. Angeboten wurden Sprint- und Laufstrecken über 80, 150, 300, 1000 und 3000 Meter sowie ein Staffelwettbewerb über 4x75 Meter.