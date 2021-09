Vereinsgastronomie, Festveranstaltungen, Wettbewerbe oder Turniere sowie weitere Events gehören zum Alltag der Sportvereine. Der Umgang und die Abgabe von Lebensmitteln haben auf diesen Veranstaltungen eine große Bedeutung. Eine von vielen wichtigen Fragen lautet: Was muss man bei der Abgabe von Lebensmitteln beachten?

Wer Lebensmittel herstellt, behandelt oder in den Verkehr bringt, trägt die Verantwortung für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Konsumenten. Der Sportbund Pfalz weist in einer Mitteilung darauf hin, dass der Veranstalter „dafür Sorge zu tragen hat, dass die hygienischen Grundregeln eingehalten und die lebensmittelrechtlichen Anforderungen umgesetzt werden – und er dafür haftet“. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müsse man sich darüber zu informieren.

In einem Basis-Seminar des Sportbunds werden Grundkenntnisse vermittelt: Welche Rechtsvorschriften finden Anwendung? Welche Anforderungen an Einrichtungen und Geräte gibt es? Was müssen Vereinsmitglieder/Helfer beachten? Das Seminar findet am 8. September, 14 bis 16 Uhr, auf dem Bremerhof statt.

Das Online-Seminar „Vereinsgaststätte Spezial 1“ gibt fundierte Einblicke und Erklärungen zu den Themen Recht, Pacht, „Corona & Gaststätte“ sowie Besonderheiten einer Förderung für Sportvereine hinsichtlich Gastronomie oder Konferenzräumen. Das Online-Seminar ist der erste von zwei Teilen der Veranstaltungsreihe „Vereinsgaststätte Spezial“. Die zweite Veranstaltung findet am 30. November in Präsenz beim FV Freinsheim statt. Termin: 9. September, 18 bis 19.30 Uhr.

Informationen und Anmeldungen: www.sportbund-pfalz.de