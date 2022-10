Sportequipment per App leihen und unter freiem Himmel einfach loslegen: Das ist das Konzept hinter der SportBox des Unternehmens „app and move“. Ab sofort ist eine solche SportBox auch im Kaiserslauterer Volkspark verfügbar. Am Donnerstag wurde sie „sportlich“ eingeweiht.

Seit einer Woche steht sie da, die neue SportBox im Volkspark. Ein kostenloses Angebot für alle, die auch im Freien gerne Yoga, Hanteltraining, Dehnübungen und vieles mehr machen wollen, doch die passenden Utensilien nicht immer und überall dabei haben (können). Durch die SportBox hat man nun die Geräte, die bisher ausschließlich in Fitnessstudios und Sporthallen zu finden waren, jederzeit zur Verfügung.

Das Konzept selbst wurde von einem Start-up-Unternehmen in Karlsruhe entwickelt. In Großstädten wie Hamburg, Mannheim und Frankfurt gibt es schon einige SportBoxen. In Kaiserslautern ist es die erste – noch. Das Smart City-Projekt „Stadt.Raum.Wir.“ der „Herzlich digital“-Initiative sah in dem Konzept eine Chance, öffentliche Flächen und Räume mit Ideen und Möglichkeiten zu füllen. Eine Bürgerumfrage 2019 und 2020 hat bestätigt: Die Lautrer wünschen sich mehr Räume für Sport und Spaß.

Seilspringen auf dem Gras

„Und da sind wir auf die SportBox als perfektes Mittel dafür gestoßen“, erinnerte sich Patrick Glaser, Hauptverantwortlicher für das Projekt „Stadt.Raum.Wir.“. Also hat sich das KL.digital-Team eine der begehrten SportBoxen angeschafft. Wer ein Smartphone besitzt, kann direkt mit dem Training loslegen. Glaser und seine Kollegin Ilona Benz, strategische Gesamtprojektleiterin von „Smart City“, haben es an diesem Tag direkt mal vorgemacht – ohne Aufwärmrunde wohlgemerkt. „Erste wichtige Erkenntnis: Seilspringen auf dem Gras ist nicht so gut“, gesteht Benz lachend.

Ziemlich gut ist dagegen das digitale System im Hintergrund, das die Nutzung einfach und flexibel macht. Und so geht’s: SportBox-App installieren. Identität registrieren und für die Bestätigung der Korrektheit aller Daten eine einmalige Gebühr von 50 Cent zahlen. „Nach der Registrierung ist die komplette Nutzung dann kostenlos“, betont Sabine Martin, Pressebeauftragte von KL digital. Und per Klick wird wie durch Zauberhand die Box geöffnet.

Im Inneren wartet eine ganze Bandbreite an Hilfsmitteln und Geräten für die körperliche Fitness – von Fitnessbändern über Sportmatten und Faszienrollen bis hin zu Medizinbällen, Springseilen und Kettlebells. Alles parat für ein ausgiebiges Ausdauer-, Kraft- und Koordinationstraining. „Man kann verschiedene Elemente wählen und variieren. Wir haben auch schon überlegt, ob wir so etwas wie Wikingerschach hinzufügen oder andere Spiele. Aber aktuell ist die Box mehr für Sportler ausgelegt“, so Martin.

Freie Zeiten buchbar

In einem digitalen Terminkalender können freie Zeiten gebucht werden. In der App finden sich darüber hinaus auch Video-Anleitungen zur richtigen Nutzung der Trainingsgeräte sowie die Möglichkeit, persönliche Trainingspläne zu erstellen. Eine Musikanlage, über die man seine eigene Musik abspielen kann, gibt es auch.

Der Inhalt der Box ist gegen Vandalismus und Diebstahl geschützt: Innerhalb der Box gibt es eine Kamera, die vor und nach jeder Ausleihe ein Bild von dem Bestand macht und ihn abgleicht. Diebstahl oder Vandalismus werden direkt erfasst.

Die Freiluft-Sportler können sich unabhängig von der Tageszeit auspowern. Die Nutzungsdauer sowie der Umfang bleiben einem selbst überlassen. „Mit dem Angebot möchten wir die komplette Stadtgesellschaft ansprechen, von Jung bis Alt, von Menschen mit und ohne körperliche Beeinträchtigungen. Jeder kann die SportBox nutzen“, bestätigt Glaser. Sollte die Box im Volkspark gut angenommen werden, könnten bald mehr SportBoxen die Grünflächen der Stadt zieren.

Info

Fragen und Anregungen via E-Mail an den Projektverantwortlichen Patrick Glaser unter patrick.glaser@kaiserslautern.de