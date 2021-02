Sport für Vier- bis 90-Jährige zu Hause? Das ist beim Landstuhler Verein Sport Plus via Online-Liveübertragung im Wohnzimmer möglich. Das umfangreiche Sport- und Bewegungsprogramm des Vereins beinhaltet Judo, Basketball, Rope Skipping, Schwimmen, Tai Chi, Fitness, Herzsport, Rückengymnastik und ein nach drei Altersstufen gestaffeltes Angebot für Kinder.

„Gerade in Corona-Zeiten ist die körperliche Fitness von großer Bedeutung“, erklärt der Vereinsvorsitzende Bodo Hoffmann. Und noch einen weiteren Vorteil biete das Online-Training. „Zumindest via Bildschirm hält man so zu anderen Sporttreibenden regelmäßig Kontakt.“ Ein qualifiziertes Trainerteam erkläre den Teilnehmenden alle Übungen und Aufgaben. „Das komplette Trainingsprogramm setzen wir eins zu eins online um“, sagt Hoffmann. Zu den jeweiligen Trainingszeiten finde immer ein passendes Online-Angebot via Skype oder Zoom statt.

Bereits im ersten Lockdown habe Sport Plus mit Online-Training angefangen. Als dann der zweite Lockdown einsetzte, konnte der Verein auf schon vorhandene Strukturen zurückgreifen. Soweit wie möglich habe man von allen Mitgliedern die WhatsApp-Kontaktnummern. Diese seien der jeweiligen Trainingsgruppe zugeordnet. Vor jedem Training werde abgestimmt, was jeweils gebraucht werde und zum Einsatz kommen soll. Seien es Decken, Kissen, ein Stuhl oder ein Ball, je nachdem, was die Trainer vorhätten. Alles werde innerhalb der Gruppe individuell abgesprochen und geplant.

Das bewegte Kinderzimmer

„Täglich von Montag bis Freitag ab 16 Uhr, an manchen Tagen auch mit mehreren Trainern parallel, ziehen wir unser Training durch“, so Hoffmann. Gerade vor kurzem hätten sich zwei neue Kinder bei den Zwei- bis Vierjährigen, den Piepsis, angemeldet. Hier werde das sogenannte „bewegte Kinderzimmer“ umgesetzt. Die Schwimmgruppen machten Gymnastik auf dem Trockenen. Jeden Freitag ab 16 Uhr findet ein virtuelles Lauftraining statt. Dabei habe man gemerkt, dass es auch Leute gibt, die speziell ein solches Online-Training suchten. Dazu zählten besonders Kinder oder auch Senioren.

Über das Herzsport Angebot bestehe eine gute Möglichkeit, ältere Menschen zu integrieren. Gerade hier habe es im Herbst Teilnehmer gegeben, die gefragt hätten, ob man das Training nicht dauerhaft online anbieten könnte.

Der Vorteil des Online-Trainings

Hoffmann räumt ein, dass die Geselligkeit natürlich auch ein wesentlicher Faktor sei. Doch derzeit sei dies einfach nicht möglich. „Ich denke, dass wir, der Freizeitsport, die Letzten sein werden, die sie in die Turnhallen lassen“, prognostiziert er die Corona-Lockerungen für das Frühjahr. Deshalb habe man sich bei Sport Plus auf ein längerfristiges Online-Angebot eingerichtet. Das Gute daran sei, dass jeder an jedem Tag und zu jeder Zeit nach Anmeldung an einem dieser Angebote teilnehmen könne. Das erhöhe die Flexibilität für die Teilnehmer und natürlich auch die Reichweite des Trainings. „Wir sind dadurch, dass jeder frei teilnehmen kann, für neue Leute völlig offen. Nach dem Motto: Wir finden immer einen Termin!“

Alle Trainer organisierten das Online-Angebot für ihre Gruppen selbst. Der Basketballer Hoffmann bietet sein Training über Skype an, andere über Zoom. Für Mitglieder, die über diese technischen Möglichkeiten nicht verfügten, sei auch über das Smartphone eine Videokonferenz möglich. Interessenten können nach Anmeldung bei Bodo Hoffmann über ein Skype-Konto reinschnuppern.

INFO