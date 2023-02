Hier fliegen Medizinbälle, dort rennen angehende Sportstudenten zwischen Linien hin und her. Erstmals seit die Universitäten Landau und Kaiserslautern fusioniert sind, fand eine gemeinsame Eignungsprüfung für das Sportstudium statt. Weil die Technik streikte, durften sich die Prüflinge freuen.

Annähernd 100 Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz nahmen am Freitag an der ersten gemeinsamen Eignungsprüfung für das Sportstudium im Sommersemester an der Rheinland Pfälzisch-Technischen Universität (RPTU) am Standort Kaiserslautern teil. 70 der 96 Teilnehmer waren für ein Studium an den Standorten Kaiserslautern und Landau, 26 für die Unis in Mainz und Koblenz gemeldet.

Bereits am frühen Morgen organisierten studentische Hilfskräfte und Mitarbeitende des Fachgebiets Sportwissenschaft in der Halle des Unisports die Abfolge für die Eignungsprüfung. An sechs Stationen mussten die angehenden Sportstudierenden Mindestanforderungen unter Beweis stellen. Gefragt waren Sprint, Reck, Ballsport, Wurf, Shuttle-Run und Sprung.

Seit Corona gibt es Kleingruppen

„Die Stimmung bei den Eignungsprüfungen ist immer gut“, weiß Oliver Ludwig, Studiengangmanager Gesundheit und Leiter der Eignungsprüfung, und verweist auf die Vorjahre. Waren vor Corona alle Anwärter gemeinsam morgens um acht Uhr bestellt, wurden die jungen Sportler dieses Mal zeitversetzt in kleinen Gruppen zum Test eingeladen. Die Maßnahme habe sich bewährt, erinnert sich Ludwig an das letzte Corona-Jahr, wo entsprechende Abstände eingehalten werden mussten. „Es ging alles ruhiger und entzerrter zu.“

Dass der Fachbereich Sport technisch gut ausgestattet ist, zeigt sich an Messeinrichtungen wie einer elektronischen Zeitmessung mittels Lichtschranken und „Optojump“, einem digitalen Messgerät zur Sprunghöhe aus dem Stand. „Wir sind schließlich eine Technische Universität“, sagte Ludwig. Die meisten der Teilnehmer seien topfit und marschierten durch. Andere, für die Sport eher ein Verlegenheitsstudium sei, täten sich allerdings schwer beim Leistungstest.

„Komm, zieh durch“ schallt es durch die Halle

Fast lautlos geht es in der Sporthalle zu. Alle Teilnehmer tragen Startnummern auf der Brust. Ein durch Absperrband markiertes „Gehege“ dient den Sportlern zum Aufwärmen und zum Dehnen. Davon wird reichlich Gebrauch gemacht. Marie Lamotte (19), für die eben der Start ohne Startblock auf der 30-Meter-Bahn gefallen ist, zeigt, was in ihr steckt. „Komm, zieh durch!“ wird sie von Freunden angefeuert. Mit 4,79 Sekunden ist sie mit ihrem Ergebnis zufrieden. Die junge Frau aus Oberarnbach, die beabsichtigt in Landau ein Lehramtsstudium für die Grundschule aufzunehmen, hat sich für den Eignungstest entsprechend vorbereitet.

Jonas Dietzen (20) ist aus Saarbrücken angereist und möchte in Kaiserslautern Sport und Geografie fürs Lehramt studieren. Bereits letzte Woche war er in Kaiserslautern und hat sich die Stadt und den Campus angeschaut. „Im Gegensatz zur Uni in Saarbrücken gibt es in Kaiserslautern keinen Numerus clausus.“ Die geforderten Leistungen der Eignungsprüfung hat der Rugby-Spieler bereits in der Tasche. Er blickt optimistisch nach vorne.

Sport statt Deutsch oder Philosophie

Beim beidhändigen Überkopfwurf mit einem zwei Kilo schweren Medizinball aus dem Kniestand hat Corina Hang (24) 6,75 Meter erzielt. Die Studentin, die an der Uni in Koblenz im dritten Semester Biologie und Deutsch fürs Lehramt studiert, wird zugunsten von Sport künftig auf Deutsch verzichten. „Deutsch hat mir nicht gelegen.“

Lukas Divriotis (22) ist aus Idar-Oberstein angereist. An der Uni in Mainz hat er bereits mit Geschichte und Philosophie begonnen. Er möchte das Studium wechseln und Sport studieren. Man sieht es ihm an, der Shuttle-Run, bei dem gleichzeitig mehrere Teilnehmer zwischen zwei Linien mit einem Abstand von 20 Meter hin und her laufen und nach Pieptönen die Geschwindigkeit erhöhen, hat ihn ins Schwitzen gebracht. „Ganz schön anstrengend, aber machbar“, so der junge Mann, der seit vier Jahren Leistungsturnen betreibt. Er lobt die Atmosphäre und die Organisation der Eignungsprüfung. Bisher hätten die Teilnehmer den Shuttle-Run alle bestanden, berichten die wissenschaftlichen Mitarbeiter Eva Bartaguiz und Steven Simon, die vor ihren Laptops sitzen, Laufzettel ausfüllen und die Läufer anfeuern.

35 Prozent bestehen den Sporttest nicht

Eigentlich hätten die Teilnehmer nach der Eignungsprüfung am Vormittag die Sportstätte wechseln müssen. War doch für den Nachmittag eine Schwimmprüfung im Schulzentrum Süd vorgesehen. Die wurde wegen eines technischen Defekts kurzfristig abgesagt. „Höhere Gewalt wird zugunsten der Prüflinge gewertet“, erläutert Ludwig. Die Sportprüfung sei in diesem Fall auch ohne Schwimmen bestanden, verweist er auf die Corona-Zeit, in der auch keine Schwimmprüfung stattgefunden habe.

Wie in den Vorjahren haben längst nicht alle Bewerber den Eignungstest bestanden. „35 Prozent haben den Anforderungen nicht entsprochen“, bedauert Ludwig. Die Quote liege im Normbereich. „Dennoch können wir nicht zufrieden sein.“