Die Polizei hat am Wochenende in Kaiserslautern gleich mehrere betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Auf alle wartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Den Negativrekord hat ein 39-Jähriger aus Pirmasens aufgestellt.

Wie die Polizei mitteilte, hat sie den Mann in der Nacht auf Sonntag auf der B270, Höhe Vogelweh, kontrolliert. Der Atemalkoholtest zeigte 3,83 Promille. Deutlich geringer, aber immer noch viel zu hoch fiel der Atemalkoholwert eines 29-Jährigen aus dem Donnersbergkreis aus. Den Mann hatten die Polizeibeamten angehalten, weil einem Verkehrsteilnehmer im Opelkreisel aufgefallen war, dass der 29-Jährige Schlangenlinien fuhr. Die Polizisten nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der Alkoholtest bestätigte den Verdacht, dass der Mann betrunken unterwegs war: 2,4 Promille.

Weitere Fahrer betrunken erwischt

Schon am Freitagabend hatte die Polizei nach eigenen Angaben einen 57-Jährigen aus dem Kreis Kaiserslautern im Stadtgebiet aus dem Verkehr gezogen. Bei ihm zeigte das Alkoholtestgerät 2,61 Promille an. Laut Polizei überschritten am Wochenende in Kaiserslautern noch weitere Fahrer die 1,1-Promille-Grenze zur sogenannten absoluten Fahruntüchtigkeit. Ihnen allen wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und es wurde jeweils der Führerschein einbehalten, so die Polizei.