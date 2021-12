Im Spitzenspiel der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar empfängt der TuS Dansenberg II am Sonntag (17 Uhr/Layenberger-Sporthalle) den ungeschlagenen Tabellenführer VTV Mundenheim.

Dass der Spielbetrieb in der vierthöchsten Spielklasse angesichts der nach wie vor hohen Corona-Fallzahlen fortgesetzt wird, ist erst seit Donnerstagabend offiziell. Zumindest eine Unterbrechung der Saison stand lange Zeit im Raum. Wie sehr die Pandemie den Sport im Griff hat, hatten die Dansenberger eine Woche zuvor am eigenen Leib erfahren, als ihr Spiel gegen die HSG Eckbachtal aufgrund eines positiven Coronatests beim Gegner kurzfristig abgesagt wurde (wir berichteten). „Ich bin froh und echt dankbar, dass das von Eckbachtaler Seite aus so offen kommuniziert wurde“, betont die Hygiene-Beauftragte des TuS Dansenberg, Nicole Holstein. Das Spiel soll so schnell wie möglich nachgeholt werden. Aufgrund der überschaubaren Entfernung kommt auch ein Termin unter der Woche in Frage.

Mit einem Sieg gegen die VTV könnte das Perspektivteam am Sonntag den Tabellenführer entthronen und den Platz an der Sonne einnehmen. Dass mit Maurice Lamotte, Philipp Becker, Benjamin Jusufbegovic, Freddy Bohm und Torhüter Benedict Haubeil gleich fünf Spieler ausfallen, macht die Aufgabe gegen den Aufstiegsfavoriten nicht einfacher. Nach zwei spielfreien Wochenenden in Folge geht es aus Sicht der Westpfälzer erst einmal darum, sich von den spielstarken Gästen nicht überrumpeln zu lassen. „Mundenheim ist für mich mit seiner körperbetonten Abwehr und dem starken Positionsangriff die beste Mannschaft der Oberliga. Nichtsdestotrotz wollen wir den Favoriten durch Kampf, Emotion und Leidenschaft so lange wie möglich ärgern“, so TuS-Coach Sebastian Wächter.

TuS Dansenberg II: Rutz/Seitz (Tor), Wetz, T. Holstein, M. Holstein, Bold, Kölsch, Jung, Hofmann, Schulze, Simgen, Theuer, Wächter, Kurz, Dettinger