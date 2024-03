Wie erwartet chancenlos: Obwohl der AC Weisenau als Tabellenführer der Oberliga Rheinland/Pfalz-Saar nicht mit dem stärksten Team antrat, verloren die Heber der TSG Kaiserslautern mit 0:3 (131:203 Kilopunkten).

Ein Sieg gegen den Tabellenführer war im Vorfeld von den Buchenlochern nicht zu erwarten gewesen, zu stark das Gefälle zwischen dem Primus aus der Landeshauptstadt und dem Vorletzten aus Kaiserslautern.

Dennoch kam bei den 40 Zuschauern in den ersten beiden Blöcken beim Reißen und Stoßen Spannung auf. Die Senioren-Weltmeisterin Korinna Diehl präsentierte sich drei Wochen vor den deutschen Masters in Nagold auf einem guten Weg. Nach einem technischen Fehler im dritten Versuch beim Reißen erzielte sie 17,5 Punkte, mit denen sie Hannah Waplinger (13,5) auf Distanz hielt. Etwas stärker präsentierte sich der TSG-Ausnahme-Heber Steven Castaneda, der Katharina Weber mit 19,5:16 Punkten in ihre Schranken verwies.

Steven Castaneda mit neuer Bestleistung

Noch extremer die Überlegenheit beider im Stoßen. Bei Korinna Diehl merkte man laut ihres Trainers und Ehemann Frank noch einen gewissen Trainingsrückstand. Dennoch hatte sie auch hier mit 29,5:26,5 Punkten die Nase vorn.

Frank Diehls Fazit: „Die Masters können kommen. Korinna ist weiter als im letzten Jahr“. Da Castaneda nach vergeblichen Ansätzen eine neue 125-kg-Bestleistung vollbrachte, hielt er mit 53,5:26 Punkten Weber in Schach und hat dabei mit 73 Punkten eine Bestleistung im Zweikampf erzielt. „Steven hat trotz Belastung durch sein Studium die Form bei den letztjährigen deutschen Meisterschaften erreicht und 53,5 Punkte erzielt, die ganz wenige in der Oberliga übertreffen“, unterstrich Frank Diehl.

Während beide TSG-Vorzeigeheber 120 der 131 Punkte erzielten, konnte Gerasim Bespalov nur noch elf Punkte im Stoßen beisteuern. Der erst 14-jährige Finn Bönig blieb bei seinem ersten Wettkampf bei den Erwachsenen ohne Zähler. Beide Nachwuchskräfte haben nach Aussage ihres Betreuers eine Zukunft. Bönig verbesserte sich im Stoßen und Zweikampf, während Gerasim im Stoßen mit einer Bestleistung aufwartete. #

KAMPFPROTOKOLL

TSG Kaiserslautern: Korinna Diehl (58 kg Körpergewicht) 40 kg im Reißen/52 kg im Stoßen/92 kg im Zweikampf/47 Relativpunkte, Steven Castaneda (73,6) 91/125/216/73, Gerasim Bespalov (77,3) 62/88/150/11, Finn Bönig (83) 62/71/133/0.