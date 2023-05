Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der SV Morlautern plant in der Aufstiegsrunde der Verbandsliga den dritten Coup. Nach den Siegen über Rüssingen und Basara Mainz will das Team von Trainer Daniel Graf am Sonntag (15 Uhr) beim TB Jahn Zeiskam weiter in der Erfolgsspur bleiben.

Die Parallele zur Hauptrunde ist beim SV Morlautern in den ersten drei Spielen der Aufstiegsrunde augenfällig. So starteten die Schützlinge von Daniel Graf damals nach einer Niederlage im Auftaktspiel