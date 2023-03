Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Fußball-A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg steht an diesem Wochenende ein Spitzenspiel auf dem Programm. Der Tabellenführer SV Alsenborn empfängt am Sonntag (15 Uhr) den Verfolger SV Morlautern II. Ein reizvolles Duell, in dem der SVM II Revanche für die Hinspielniederlage nehmen will.

Dass diesmal die Morlauterer die Oberhand gewinnen, das will natürlich Thomas Riedl mit seinem Team verhindern. Der ehemalige Fußballprofi, der für den 1. FC Kaiserslautern und den