Victoria Ungemach fährt bei den Deutschen Kanu-Juniorenmeisterschafen in Duisburg in allen drei möglichen Disziplinen ins B-Finale und gehört damit zu den Top-Mädels in Deutschland.

Vorab, Victoria Ungemach, Jahrgang 2002, von der Paddlergilde Kaiserslautern kommend, aktuell für die Rheinbrüder Karlsruhe im Boot, galt bislang als Powerfrau und Antriebsmotor in den Mannschaftsbooten.